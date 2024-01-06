شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى: لابد من حماية الملكية الفكرية لأنها تعود على الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية داخل نقابة الصحفيين للحديث عن حقوق التراث المصري مثل أم كلثوم ورموز مصر بأكمله.

وحضر المؤتمر الصحفي كل من الدكتور مدحت العدل، والملحن الكبير عمرو مصطفى، وحسام لطفى أستاذ الملكية الفكرية وبعض أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين بمصر، منهم الملحنين حسن دنيا وشريف حمدان والشاعر مصطفي مرسي.

وقال الملحن عمرو مصطفي إن سرقة الألحان أصبحت شيئًا غير منطقي والتنازلات لحق شركة الإنتاج ظلم كبير لا أحد يتخيل وأقرب مثال أسرة أم كلثوم التي تمت سرقة حقوقة وظروفهم المادية صعبة للغاية.

وأضاف مصطفى كل تراثنا أصبح للبيع بسبب كل شركات الإنتاج، ومن المفترض أن يكون العمل بنسبة في الأرباح والتنازل شيء مرفوض تمامًا، وأرجو دعم جمعية المؤلفين والمحلنين بإشراف مدحت العدل وهذا للحفاظ علي التراث المصري.