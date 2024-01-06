بالصور- لن تصدقوا سعر سترة وحقيبة كيم كارداشيان الخيالي !

ميرنا وليد - بيروت - تألقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في أخر ظهور لها على الجمهور بلوك كاجوال مميز إرتدت فيه توب اللون الرمادي ذات قبعة موصولة بع مع سروال رياضي واسع بنفس اللون وإرتدت سترة واسعة وكبيرة بلون الأوف ويت من الفرو مع حقيبة كبيرة في يدها من الفرو وبنفس اللون ، وربطت شعرها على شكل ذيل الحصان مع نظارات شمسية على عينيها لإكمال اللوك.



السترة التي إرتدتها كيم من دار أزياء louis vuitton وبلغ سعرها 16,300 $، أما الحقيبة فسعرت بـ 11,900 $ .

وفي وقت سابق، نشرت كيم كارداشيان فيديو على خاصية القصص القصيرة على صفحتها الخاصة، وظهرت وهي تمارس الرياضة.

صورت الفيديو شقيقتها نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان.

كيم البالغة من العمر 43 عاماً، قررت إتباع نظام تدريبي مع مدرب خاص مرتين يومياً، لفترة تمتد الى ثلاثين يوماً، وإتباع حمية غذائية نباتية، ولم تتردد في إستئناف تدريباتها مع مدربها في اليوم الذي تلى عيد الميلاد.

