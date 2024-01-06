بالصور- من كواليس "عرابة بيروت".. جيسي عبدو بلوك اصفر يحبس الأنفاس

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو بأخر إطلالتها على الجمهور حيث تألقت بلوك رائع وأنيق من كواليس أخر أعمالها وهو مسلسل "عرابة بيروت" من خلال صور عبر حسابها الخاص، حيث كانت ترتدي قميص شيك باللون الأصفر من دون أكمام مزين بالازرارا على طوله مع تنورة قصيرة بنفس اللون، وتركت خيسي شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت أشادت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بأداء زميلتها وصديقتها جيسي عبدو بدور "زينة" في مسلسل "عرابة بيروت".

وشاركت ماغي الجمهور صورة لجيسي عبده من مشهد مؤثر للغاية، جمع الشخصية بوالدتها، وظهرت فيه وهي تبكي، وعلقت ماغي: "شو فخورة فيكي.. شو هالأداء الرائع والحقيقي والصادق يا صديقتي.. بكيّتيني بهالمشهد.. مبروك حبيبة قلبي الك ولكل فريق العمل الرائع بـِ عرابة بيروت".

