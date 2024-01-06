بالصور- من داجل المصعد..راني يوسف تبهر الجمهور بأناقتها وأنوثتها المميزة

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية رانيا يوسف الجمهور بأخر إطلالتها من داخل المصعد، حيث ظهرت بلوك أنيق جداً إرتدت فيه فستان باللون الرمادي اللامع متوسط الطول من دون أكمام ذات عنق طويل وذات فتحة حتى الركبة، وربطت رانيا شعرها على شكل كعكة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، أعلنت رانيا يوسف، عن دخول ابنتها نانسي عالم التمثيل، وذلك عبر مجموعة صور نشترها رانيا على حسابها الخاص.

وشاركت رانيا متابعيها صور ظهرت فيها بكواليس حكاية "مجنون ليلى" من مسلسل "فوبيا"، بمشاركة أبطال العمل، والذي تشارك فيه ابنتها نانسي، والتي تعد تجربة أولى لها في عالم التمثيل.

وأرفقت رانيا الصور بتعليق قالت فيه: "حتشوفوا قريب إن شاء الله مسلسل فوبيا، إخراج رؤوف عبدالعزيز، ‏أول بطولة لبنتي حبيبتي، نجمتي المتألقة ربنا يحميكي".

