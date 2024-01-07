بالصور- شبيه قيس الشيخ نجيب ممثل هندي شهير.. لن تصدقوا الشبه بينهما

ميرنا وليد - بيروت - نشر ناشطون على الإنترنت صور للمثل الهندي أبهيشيك باتشان، وعلقوا على الشبه بينه وبين الممثل السوري قيس الشيخ نجيب.

وتداول محبو قيس الشيخ نجيب بكثافة الصور التي جمعوا فيها صور قيس مع صور الممثل الهندي، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأجمع الناشطون في تعليقاتهم على مجموعة من الصور، على الشبه الكبير جداً بملامح الممثلين.

وعلى الصعيد الفني، شارك قيس الشيخ نجيب مؤخراً ببطولة مسلسل "الخائن"، الذي لاقى تفاعلاً كبيراً ونجاحاً بارزاً.

و"الخائن" من بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين، أبرزهم قيس الشيخ نجيب، سلافة معمار، مرام علي، ريتا حرب، رولا بقسماتي، إيلي متري، جلال شموط وخالد شباط.

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