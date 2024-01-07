في ليلة عيد ميلاده.. إيهاب توفيق يفاجئ الجمهور بـ"أيوة يا غشاش"

ياسر رشاد - القاهرة - فاجأ الفنان إيهاب توفيق جمهوره بطرح أحدث أغنياته بعنوان "أيوة يا غشاش"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب" ومختلف المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

إيهاب توفيق يطرح "أيوة يا غشاش"

وجاء موعد طرح إيهاب توفيق للأغنية اليوم، بالتزامن مع ليلة عيد ميلاده، وذلك بعد نجاحه ومشاركته في حفل كاسيت 90، الذى أقيم على مسرح أبوبكر سالم بالمملكة العربية السعودية، الخميس الماضي.

إيهاب توفيق

وكان من المفترض طرح إيهاب توفيق لأغنية "أيوة يا غشاش"، منذ فترة وتم تأجيلها تضامنا ودعما للشعب الفلسطيني، والحرب التي تشهدها أهل غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

إيهاب توفيق بأغنية "أيوة يا غشاش" للطابع الدرامي

ويعود إيهاب توفيق بأغنية "أيوة يا غشاش"، للطابع الدرامي بعد فترة طويلة، وهى من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى نور، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند"، وتقول كلماتها:

بتبين غير المتداري جواك على طول .. وكمان في عينيك حكايات دايماً عكس ما بتقول

بتبين غير المتداري جواك على طول ..

و خلاص مفيهاش راجعه مابينا وإنت المسؤل

ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوه يا غشاش

أيوه يا غشاش

إيهاب توفيق

طول ما إنت بتجرح بزياده وبتقسى كتير

على إيه هتحمل كالعاده وأتعشم خير

طول ما إنت بتجرح بزياده و بتقسى كتير

وتجمد قلبك كالعاده وتبيع بضمير

ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوه يا غشاش

أيوه يا غشاش

ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوه يا غشاش

أيوه يا غشاش

ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوه يا غشاش

أيوه يا غشاش