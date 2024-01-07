محمد الشرنوبي يعود بـ كان نفسي.. وحقيقة تخلصه من مشاكله الانتاجية

ياسر رشاد - القاهرة - يعود الفنان محمد الشرنوبي لانتاجاته الغنائية بعد توقف لسنوات نتيجة مشاكله الانتاجية مع سارة الطباخ، وذلك بأغنية “كان نفسي”، الذي أعلن عنها رسميًا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

موعد طرح أغنية كان نفسي محمد الشرنوبي 2024

ومن المقرر ان تصدر أغنية الشرنوبي الجديدة “كان نفسي” غدًا الإثنين في الخامسة مساءً عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، يتعاون فيها مع شركة انتاجية جديدة ليعود من خلالها بعدد من المشاريع الغنائية الجديدة.

آخر إصدار غنائي للشرنوبي “زي الفصول الأربعة” 2019

كانت آخر الإصدارات الغنائية لـ الشرنوبي ألبوم “زي الفصول الأربعة” في مارس 2019، وحقق به نجاحا ملحوظًا قبل بداية مشاكله الانتاجية مع المنتجة سارة الطباخ.

ضم الألبوم 10أغنيات ومنهم" صبح الصباح، خلاني بعدت، عادي وبراحتك، حتة من الخيال".

ويعد "زي الفصول الأربعة" أول ألبومات الشرنوبي الغنائية بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "النفسية"، التي حققت ملايين المشاهدات وكانت انطلاقة غنائية قوية للشرنوبي.

وعلى جانب آخر شارك الشرنوبي دراميًا في مسلسل “إيجار قديم”، من بطولة شريف منير، صلاح عبدالله، فيدرا، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، محمد نشأت، أسامة عبدالله، تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت.

قصة مسلسل إيجار قديم

من أبرز القضايا التي يطرحها صناع مسلسل "إيجار قديم" علاقة الأباء والأبناء مع اختلاف الأجيال، كما يلقي الضوء على علاقة الجيران، ويطرح بعض القضايا الخاصة بالعلاقات الزوجية والأسرية، وحتى علاقات الصداقة، وذلك من خلال الحكايات المتعددة التي يطرحها في أحداثه.