إيهاب توفيق يطرح أغنية "أيوة يا غشاش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

طرح النجم إيهاب توفيق أحدث أعماله الغنائية بعنوان "أيوة يا غشاش"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو

وقرر "إيهاب" طرح الأغنية اليوم بمناسبة عيد ميلاده، وأيضا بعد نجاحه ومشاركته فى حفل كاسيت 90 والذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية، الخميس الماضي

يذكر أن أغنية "أيوة يا غشاش"، كان من المقرر أن يطرحها إيهاب توفيق منذ فترة وتم تأجيلها تضامنا ودعما للشعب الفلسطيني

أغنية "أيوة يا غشاش"، يعود بها إيهاب توفيق للطابع الدرامي بعد فترة طويلة، وهي من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي نور، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".

وتقول كلمات الأغنية: "بتبين غير المتداري جواك على طول.. وكمان في عينيك حكايات دايماً عكس ما بتقول، بتبين غير المتداري جواك على طول، و خلاص مفيهاش راجعة مابينا وإنت المسؤول"