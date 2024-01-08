عاصي الحلاني يعيش الخيانة في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتواجد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني في مدينة دبي، حيث يصوّر أغنية “عمرها الخيانة” التي طرحها في ألبوم “طلّ الملك” خلال موسم الصيف الماضي على طريقة الفيديو.

الأغنية من ألحان عاصي الحلاني وكلمات علي المولى وتوزيع طوني سابا وحققت رواجاً واسعاً بين أغنيات ألبوم “طلّ الملك”، إذ حصدت أكثر من 3.4 مليون مشاهدة خلال 8 أشهر من صدورها على قناة “روتانا” الرسمية عبر موقع “يوتيوب”.

ويصوّر عاصي الحلاني الأغنية مع المخرج عادل سرحان، الذي استعاد بكاميرا جديدة من باريس يتم استخدامها لأوّل مرّة في فيديو كليب لأغنية عربية.

وهذه الأغنية هي الثالثة التي يصوّرها عاصي الحلاني من ألبومه، إذ سبق وطرح في الأشهر الماضية فيديو كليبين لأغنيتي “تعرف شنو أحبك” و”ملهوف عليك”.

الجدير ذكره أن ألبوم عاصي الحلاني “طلّ الملك” تضمن 8 أغنيات وهي: “ريحة عطر، عمرها الخيانة، طل الملك، تعرف شنو أحبك، ففتي ففتي، ماشيه بتدلع، ملهوف عليك، وياللي جبينك ضاوي”.

وحقق ألبوم “طل الملك” أكثر من 25 مليون مشاهدة بمجموعة مشاهدات الأغنيات على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.