ميرنا وليد - بيروت - اشترى لاعب كرة القدم العالمي ومهاجم نادي النصر كريستيانو رونالدو قصرًا فاخرًا في خليج جميرا بدبي، المعروف أيضًا باسم "جزيرة المليارديرات".

وفقًا لبلومبرغ، اشترى اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا عقارًا بملايين الدولارات في الجزيرة الحصرية بدبي. ويضيف التقرير أن رونالدو من المقرر أن يرى القصر الضخم مكتملًا في وقت ما في عام 2024، حسب ما ذكرت صحيفة صن.

سعر الفيلا لا يقل عن 21 مليون دولار، يتكون منزل كريستيانو رونالدو الجديد من ست غرف نوم، وموقف للسيارات يتسع لسبع سيارات، ومسبح على السطح. بالإضافة إلى ذلك، يوفر العقار إطلالة على وسط مدينة دبي. ويشير تقرير بلومبرغ أيضًا إلى أن المجتمع المسور في جميرا سيمنح كريستيانو إمكانية الوصول إلى المطاعم الفاخرة، ومنتجع شاطئي مواجه للمحيط، ونادي لليخوت.

كانت هذه تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو يشتري فيلا فخمة في دبي بـ 21 مليون دولار وهذه أول صورة لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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