بعد تأجيله بتهمة التحريض على الإلحاد.. الرقابة المصرية تُجيز عرض فيلم “الملحد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دائماً ما تثير أعمال الكاتب المصري إبراهيم عيسى حالة واسعة من الجدل بعد عرضها للجمهور، حيث معروف عنه جرأته في تناول القضايا الدينية الشائكة، مما يعرّضه لهجوم ساخن، ويُتهم بمحاولة زعزعة العقائد الدينية وازدراء الأديان.

ينتظر إبراهيم عيسى منذ أكثر من عام عرض فيلمه الجديد “الملحد” الذي يناقش من خلاله قصة شاب في طريقه إلى الإلحاد وما هي الدوافع والأفكار التي سيطرت عليه لتدفعه ليسلك هذا الطريق، كما يناقش أيضاً أسباب اتجاه الشباب بصورة واضحة إلى الإلحاد في الفترة الأخيرة.

مع الإعلان عن تفاصيل هذا المشروع، شنّ رواد مواقع التواصل هجوماً على صنّاعه مطالبين بعدم عرضه للجمهور، زعماً منهم بأنه سوف يروّج لأفكار من شأنها هدم القيم الدينية في المجتمع، خاصةً بعد ظهور الملصق الدعائي الخاص بالعمل الذي ظهر فيه البطل أحمد حاتم، وهو واقف أمام مئذنة مسجد، على مجموعة من الكتب المُلقاة على الأرض، مما يشير إلى الصراع الفكري الذي يدور في رأسه.

خلال الساعات الماضية، تم الإعلان بشكل رسمي عن موافقة هيئة الرقابة على المصنفات الفنية على عرض الفيلم للجمهور، بعد رفضه أكثر من مرة، ولكنها قرّرت وضعه تحت تصنيف “للكبار فقط”، واحتفل عيسى بهذا القرار، حيث نشر صورة من وثيقة الحصول على قرار عرضه، معلناً أنه سيُعرض بدور العرض السينمائية قريباً.

“الملحد” بطولة أحمد حاتم ، محمود حميدة، وحسين فهمي، شيرين رضا، تارا عماد وغيرهم من النجوم، وإخراج ماندو العدل، ومن المقرر أن يعلن أحمد السبكي منتج العمل عن الموعد الرسمي لعرضه للجمهور خلال الأيام المقبل.