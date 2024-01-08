“النهايات أخلاق”.. جمهور عمرو دياب يتّهم رامي صبري بتقليد “الهضبة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض الفنان المصري رامي صبري لحملة هجوم شرسة من قبل جمهور النجم عمرو دياب، بعد طرح ألبومه الجديد “النهايات أخلاق”.

واتّهم جمهور عمرو دياب، رامي صبري بتقليد “الهضبة” في طريقة طرح ألبومه عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”، حيث طرح كل ساعة أغنية جديدة وهو ما فعله عمرو في طرح ألبومه الجديد “مكانك”.

ويتضمن ألبوم رامي صبري الجديد سبع أغنيات وهي: “النهايات أخلاق” من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم، “بين الحيطان، من كلمات عمر المصري وألحان وتوزيع عمر الخضري، “بحكي عليكي” من كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين وتوزيع أمين نبيل، “حلفتلك بالليالي” من كلمات عمر المصري وألحان عمر الشاذلي، وتوزيع عمر الخضري، “جت سليمة”، من كلمات أحمد علي موسى وألحان رامي صبري وتوزيع ، وأغنية “كل سنة”، من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع تميم، وأغنية “مبسوط يا بعد”، وهي من كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع تميم.