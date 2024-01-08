“نقطة انتهى”.. عابد فهد يشوق الجمهور بصورة من الكواليس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّق النجم السوري عابد فهد جمهوره ومتابعيه لمسلسله الرمضاني “نقطة انتهى” الذي سيكون حاضراً من خلاله في منافسات موسم دراما رمضان 2024.

ونشر عابد فهد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” صورة تجمعه بالفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات من كواليس تصوير أحد مشاهد المسلسل، وقال في تعليقه على الصورة: “نقطة انتهى.. رمضان 2024”. وبدورها قامت الفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات بنشر الصورة نفسها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، وعلّقت بنفس التعليق.

وتفاعل عدد كبير من متابعي عابد وندى مع الصورة، وأكدوا شوقهم للمسلسل الجديد الذي سيُعرض في موسم دراما رمضان 2024.

العمل الجديد يمتد إلى ثلاثين حلقة، وهو من تأليف فادي حسين وإخراج محمد عبد العزيز، وإنتاج شركة الصباح. وانطلق تصويره قبل حوالي العشرين يوماً في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث يشارك ببطولته النجم السوري الشاب أنس طيارة، وكذلك تيم عبد العزيز نجل المخرج محمد عبد العزيز، وذلك بعد النجاح الذي حققه في مسلسل “النار بالنار”.

ويدور العمل في إطار اجتماعي ضمن أجواء من الأكشن والتشويق؛ حيث سيعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

كان عابد فهد قد حضر في موسم دراما رمضان 2023 ببطولة مسلسل “النار بالنار” الذي حقق نجاحاً كبيراً ونسب متابعة عالية. وهو من تأليف رامي كوسا، وإخراج محمد عبد العزيز، حيث شارك ببطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم منهم كاريس بشار، جورج خباز، طارق تميم وآخرون.

كما حضر عابد فهد في الموسم الماضي ببطولة مسلسل “سفر برلك”، للمخرج الليث حجو برفقة مجموعة من النجوم السوريين واللبنانيين والسعوديين، حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً.

كانت النجمة السورية كاريس بشار قد شنّت هجوماً عنيفاً على المخرج السوري محمد عبد العزيز مخرج مسلسل “النار بالنار” الذي شاركت كاريس ببطولته برفقة النجم السوري عابد فهد.

وقالت كاريس خلال حلولها ضيفة على برنامج “كلام نواعم” إن رسالة العمل لم تصل بالشكل المطلوب وتم تحريفها وخصوصاً الحلقات الأخيرة، بسبب التعديلات والحذوفات التي كان يجريها مخرج العمل خلال التصوير، ما حوّل مقولة العمل من مكان إلى مكان آخر. وهو ما أشار له كاتب العمل رامي كوسا قبل ذلك، ما أثار الكثير من الجدل حول العمل.