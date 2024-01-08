“نص عمري”.. جورج وسوف يرثي نجله وديع في ذكرى رحيله الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم السوري جورج وسوف الذكرى السنوية الأولى على رحيل نجله وديع يوم 6 يناير، ونشر مقطع فيديو مؤثر ضم مجموعة من صور الراحل في فترات عمره المختلفة، ووضع في الخلفية أغنية “نص عمري” التي كتبت خصيصاً لنعي الفقيد وقدمها سلطان الطرب في اليوم الأربعين لرحيل ابنه.

وتوفي وديع جورج وسوف يوم الجمعة 6 يناير 2023 بعد نقله إلى المشفى لعلاج مضاعفات عملية قص المعدة وتغيير المسار والتي خضع لها في 27 ديسمبر 2022 وخرج بعدها إلى منزله قبل أن تتفاقم حالته حيث أصيب بنزيف بالمعدة ليتم نقله إلى المستشفى قبل أن يتعرض لأزمة قلبية ويمكث في العناية المركزة بحالة حرجة جداً حتى وفاته ليل 6 يناير.

وكشف الشاعر خالد تاج الدين، مؤلف أغنية “نص عمري” لجورج وسوف، عن كواليس كتابة الأغنية خصيصاً لنعي وديع جورج وسوف، مؤكداً أنه تأثر نفسياً أثناء كتابة كلمات الأغنية، ولم يكن يتخيل أن تعاونه الأول مع أبو وديع، سيكون أغنية يرثي فيها نجله وديع.

وكتب خالد تاج الدين عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: “عمري ماكنت أتخيل إني لما هكتب لسلطان الطرب جورج وسوف هكتبله غنوة في رثاء ابنه وديع، أنا فعلاً تعبت نفسياً وأنا بكتب كلمات أغنية نص عمري.. ربنا يصبرك يا أبو وديع وما يحرم حد من أولاده أبداً”.

وكان جورج وسوف قد طرح فيديو كليب أغنية “نص عمري”، بصور جمعته مع نجله، ولقطات لـ وديع في مراحل طفولته وشبابه، وأرفق الأغنية برسالة قصيرة للراحل قال فيها: إلى حبيبي وديع، نص عمري أغنية لروحك بذكرى الأربعين سرقت الحب من عيده”.

أغنية “نص عمري” من كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع زيزو فروق، وميكس وماستر جان بيار بطرس، والفيديو كليب من إخراج طوني قهوجي.

وتقول كلمات الأغنية: قلت أدفع نص عمري.. بس أعيش وياك شوية، م إنت أجمل حاجة فيا.. واللي بيننا خلاص قدر، السنين أهي بينتلي.. يا أحنّ الناس عليا، إن عمري عليك شوية.. وان عمره ما راح هدر، يا حبيبي يوم ما جتلي.. كان أول يوم بعمري، من ساعة لما شفتك.. عمري ما حسبت عمري، أيامي معاك جميلة.. ياريتها كانت طويلة، نعيش مع بعض عيلة.. أكمّل بها عمري”.