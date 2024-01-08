بعفوية ومرح فيفي عبده تتحول الى "دي جي" في هذا الفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية فيفي عبده فيديو عبر حسابها، تظهر فيه وهي تتستمتع بوقتها في إحدى الفنادق، حيث تقوم بالرقص على أنغام الدي جي مع صديقته، وعلقت قائلة :" ايووووه بقا ويلا بقاااااا اسكوزمي بقا دى جى فوفاااااا وبس خلاص"

وحاز الفيديو إعجاب متابعي فيفي عبده، وعلق أحدهم قائلا: "ملكة التكنو والهاوس".



وإعتاد المتابعين دائماً على مشاهدة فيديوهات فيفي عبده العفوية التي تنشرها دائماً مرفقة عبارات مرحة، الأمر الذي يظهر عفويتها وروحها الجميلة .

يذكر أن فيفي عبده أثارت الجدل مؤخرا بسبب تعليق لها خلال حضورها جنازة الممثل أشرف عبد الغفور قالت فيه "أيامنا سودا".