ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية فيفي عبده فيديو عبر حسابها، تظهر فيه وهي تتستمتع بوقتها في إحدى الفنادق، حيث تقوم بالرقص على أنغام الدي جي مع صديقته، وعلقت قائلة :" ايووووه بقا ويلا بقاااااا اسكوزمي بقا دى جى فوفاااااا وبس خلاص"
وحاز الفيديو إعجاب متابعي فيفي عبده، وعلق أحدهم قائلا: "ملكة التكنو والهاوس".
وإعتاد المتابعين دائماً على مشاهدة فيديوهات فيفي عبده العفوية التي تنشرها دائماً مرفقة عبارات مرحة، الأمر الذي يظهر عفويتها وروحها الجميلة .
يذكر أن فيفي عبده أثارت الجدل مؤخرا بسبب تعليق لها خلال حضورها جنازة الممثل أشرف عبد الغفور قالت فيه "أيامنا سودا".
كانت هذه تفاصيل خبر بعفوية ومرح فيفي عبده تتحول الى "دي جي" في هذا الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.