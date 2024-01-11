بهذه الصورة.. أشرف عبد الباقي يكشف عن شخصيته في مسلسل “جولة أخيرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أشرف عبد الباقي، عن ملامح من الشخصية الذي سوف يقدمها خلال أحداث مسلسل “جولة أخيرة” المنتظر عرض أولى حلقاته يوم 25 يناير من الشهر الحالي، إذ يتقمص شخصية مدرب لرياضة الـ MMA.

مسلسل “جولة أخيرة” من تأليف محمد ندا ويشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كل من: أشرف عبد الباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي، الطفلة ملك، حنان سليمان، صفاء الطوخي، ضيفة الشرف حنان مطاوع.

ونشر الفنان أشرف عبد الباقي، صورة من كواليس المسلسل عبر صفحته الرسمية على ” انستغرام”، والتي ظهر فيها برفقة بطل العمل الفنان أحمد السقا، وأرفق بها تعليقاً جاء كالتالي..” ستنوا كوتش تامبي.. فى مسلسل جولة أخيرة يوم ٢٥ يناير . يارب يعجبكم”.

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، حول شخصية الدكتور يحيى، التي يقدمها أحمد السقا، والذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الـ MMA، كما يعيش حياه روتينة، وهو منفصل عن زوجته، وفجأة يظهر مدربه القديم أشرف عبد الباقي، الملقب بـ تامبي والذي سيحاول مرارا مع يحيي ليعود مرة ثانية لـ رياضة الـ MMA.

جدير بالذكر أن الفنان أشرف عبد الباقي، كان له مشاركة سابقة في مسلسل “جت سليمة” الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي، ودارت أحداث قصته في إطار من الكوميديا والفانتازيا، من خلال سليمة وهي فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهي صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضي لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية الطريفة، وضم العمل عدداً من النجوم منهم دنيا سمير غانم، هالة فاخر، سلوى خطاب، سامي مغاوري، والعمل من إخراج إسلام خيري وحمادة الشرقاوي.