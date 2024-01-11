نسرين طافش لـ "جنوب إفريقيا": "شكرا لوقوفك جانب الإنسانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة نسرين طافش، رسالة لدولة جنوب إفريقيا، بعد إقامتها دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني بسبب انتهاكاته المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وقصف قطاع غزة.

ونشرت طافش، علم جنوب إفريقيا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا جنوب أفريقيا لوقوفك إلى جانب الإنسانية".

واتخذت حكومة جنوب إفريقيا، موقفا شجاعا بتضامنه مع الدعوى القضائية التي تقدمت بها أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه الإرهابية في حق الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، والمطالبة الفورية بوقف عدوانه المتواصل والمستمر على قطاع غزة المحاصر، والذي يصل إلى جريمة الإبادة الجماعية.

وقدمت جنوب أفريقيا، أدلة تقول إنها تظهر "نمطا من سلوك الإبادة الجماعية" من قبل إسرائيل، اليوم الخميس، في جلسة محكمة العدل الدولية الخاصة بقضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل.

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