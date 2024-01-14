شبيه أمير قطر يتصدر الترند.. والجمهور يكاد لا يفرق بينهما - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه شخص يشبه إلى حد كبير أمير دولة قطرتميم بن حمد آل ثانيخلال خروجه من أحد المطاعم الشعبية.



وفي البداية اعتقد رواد السوشيل ميديا أنه أمير دولة قطر، وتم تداول المقطع على نطاق واسع، قبل ان يتضح أن الشخص الذي ظهر في الفيديو هو مواطن قطري يدعى "خالد الحمود" وليس الأمير أو اي شخص من أقربائه.

وظهر في الفيديو خالد الذي شبهه كثر بـ الشيخ تميم ورصد المقطع الشخص وهو يقوم بشراء "كرك وجباتي" من أحد المطاعم الشعبية.