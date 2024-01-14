بالفيديو: سعود القحطاني يعلق على حذف منصة التيك توك لحسابه

علق مشهور سناب شات سعود القحطاني على حذف منصة تيك توك لحساباته وحسابات عدد كبير من المشاهير السعوديين بسبب الترويج لمنصة أخرى. وقال القحطاني في مقطع فيديو: “الحسابات التي حذفتها الشركة، مثلما دخلنا برنامجها ونحن نتمتع، خرجنا منه ونحن نتمتع، نحن من كنا نجعل البرنامج له روح جميلة.

وتابع: “انظر الآن، لم يعد للبرنامج روح، ولن تجد فيه روحًا من المنافسات القوية. وأقولها للمرة الأولى والثانية والثالثة، السعودية خط أحمر.” شاهد أيضاً: حذف حسابات مشاهير سعوديين على TikTok .. والسبب !

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