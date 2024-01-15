شريف سلامة يكره الشهرة.. ويخشى هذا النوع من الناس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لقاء مع قناة dmc، كشف الفنان شريف سلامة أنّه يخشى الإنسان الجاهل الواثق في نفسه ويرى شخصيته عالِمة بكل الأمور وبواطنها، مؤكداً أنَّه يؤمن بالقضاء والقَدَر والتسليم به ويتعامل مع الواقع باعتباره قَدَراً كتبه الله سبحانه وتعالى للإنسان.

وذكر سلامة أنه يحب التمثيل ويكره الشهرة، حيث إنَّ عدم إحساسه بالشهره يدفعه إلى استكمال مسيرته في التمثيل، لأنه كلما شارك في عمل فني يشعر وكأنها المرة الأولى التي يمثّّل فيها، كما أن الابتعاد عن الشهرة يمنحه دافع التحدي ومسؤولية تجاه الآخرين.

يُذكر أن شريف سلامة حقق نجاحاً كبيراً من خلال مسلسل “العودة” الذي يُعرض حالياً على إحدى الفضائيات، حيث انتهى منذ يومين من تصوير آخر مشاهده في العمل، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج “أروما استديوز” للمنتج تامر مرتضى، وتدور أحداثه في فلك الصعيد. علماً أن تصوير المسلسل انتهى بالتزامن مع عرضه على شاشة dmc.