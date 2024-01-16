يسرا عن جديدها مع نيللي كريم “روز وليلى”: يضم جميع عناصر النجاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّثت الفنانة المصرية يسرا عن مسلسلها الجديد “روز وليلى” الذي تتشارك البطولة فيه مع مواطنتها نيللي كريم. وقالت يسرا، إن شخصية “ليلى” التي تقدمها في المسلسل، تعمل عند ومع “روز” التي تجسدها نيللي كريم، في مجال التحريات الخاصة، رغم أنه لم يسبق لها العمل قبل ذلك في هذا المجال، إلا أنها وجدت نفسها مضطرة لذلك بعد وفاة زوجها، وتدهور حالتها المادية.

وعن الجانب الكوميدي في العمل، أوضحت يسرا في تصريحات صحفية: “طبيعة الكوميديا تختلف بين عمل وآخر. في “روز وليلى” المواقف الكوميدية هي المسيطرة وهي المضحكة بحق، فالشخصيات مكتوبة بطريقة خفيفة الدم، أضف إلى ذلك أن المخرج نفسه كان في الماضي ممثلاً، لذا فهو يدرك تماماً ما يقوم به، كما أن زوجته ممثلة معروفة وقد ظهرت في بعض المشاهد الكوميدية بالمسلسل وأداؤها كان رائعاً”.

وأضافت يسرا: “يتميز المسلسل بأنه يضم جميع عناصر النجاح، من الكاتب الإنجليزي المعروف السير كريس كول، والمخرج أدريان شيرجولد، والجهة المنتجة ستوديوهات MBC، بالإضافة إلى علاقة الصداقة الجميلة والكيمياء التي تجمعها مع نيللي كريم”.

واختتمت يسرا حديثها حول المسلسل قائلة: “يتميز العمل بحبكته التصاعدية وإيقاعه السريع، فقد تبدو المشاكل التي تقع فيها كل من روز وليلى عميقة جداً وعصيّة على الحلّ في بعض الأحيان، غير أن الحلول تظهر بشكل سريع، لتنقل معها الشخصيتيْن إلى أماكن مختلفة، وتغرقان في متاعب من نوع جديد، بدون إطالة، وبشكل عملي وخفيف على قلب المشاهد، وهنا تكمن قوة القصة واحتراف الإخراج”.

يذكر أن مسلسل “روز وليلى”، تدور أحداثه حول شركة تحقيق خاصة تديرها النساء وتحمل اسم “بيور سكيور”، وقد صُنّفت الأقوى في مصر والمنطقة، ويكون لـ يسرا ونيللي كريم دور في إيصال هذه الشركة النسائية إلى الشهرة والعالمية.

العمل من إنتاج ستوديوهات MBC وكتابة كريس كول، ومعالجة درامية لرضوى شاهين، وإخراج البريطاني أدريان شيرجولد، فيما يشارك في البطولة إلى جانب يسرا ونيللي كريم، كل من أحمد وفيق، وتيام قمر، ورغد الفيصل، وهشام عاشور، وعارفة عبد الرسول، وظهور خاص للفنانة أمل رزق، وإبراهيم السمان، وحسن أبو الروس، ومروان يونس، ومحمد ناصر، وفادي خفاجة، ولأول مرة محمد سالم، وآخرين. وقد ضع الموسيقى التصويرية عمرو إسماعيل.