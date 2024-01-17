أيتن عامر تثير الجدل بحديثها عن الخيانة: حتى لو هي أيتن عامر صدقوني تتخان

ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة المصرية أيتن عامر على منشور لطيف تم تداوله عبر السوشيال ميديا، يتحدث عن أيتن عامر وعدم إمكانية خيانتها.



وأعادت أيتن نشر المنشور عبر حسابها الرسمي، وعلقت عليه بكلمات ساخرة.

وكتبت إحدى المتابعات في المنشور: "يا مدام جوزك بيخونك مع واحدة تانية، لترد الثانية طب ما يخوني هو حد قالك أنه متجوز أيتن عامر يعني؟".

وردت أيتن عامر بتعليق طريف قالت فيه: "مش عارفة أضحك ولا أعيط، حتى لو هي أيتن عامر صدقوني تتخان عادي بردو، الرجالة ملهاش كتالوج".

يذكر أن أيتن كانت قد صدمت الجمهور بفقدانها للوزن، وظهورها بوجه شاحب بشدة، أثر معاناتها مع أزمة صحية مستمرة منذ أكثر من شهر دون تحسن.

وأوضحت أيتن حقيقة مرضها، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي، وقالت أنها مصابة بعدوى من فيروس سريع الانتشار ولكنه ليس أحد متحورات كورونا كما اعتقد البعض، وأشارت إلى معاناتها من أعراض تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة، نتيجة نوع غير معروف من فيروس الإنفلونزا، الذي أصيبت به منذ أكثر من شهر وتحاول التعافي دون جدوى.

وقالت أيتن: "عيانة وبموت تقريباً ودرجة حرارتي 39 ونص، والدكتور شخص الحالة أنها نزلة برد حادة مش كورونا، وطالعت أحذركم من فيروس منتشر جداً وسريع الانتشار في الفترة الحالية".