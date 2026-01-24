شرطة ولاية الجزيرة تنفذ حمله أمنية لإزالة مصانع الخمور البلدية والظواهر السالبة

في إطار خطة رئاسة شرطة ولاية الجزيرة الرامية إلى فرض سيادة حكم القانون وحماية المجتمع من الآثار الضارة لتعاطي وتجارة الخمور البلدية بالمناطق الطرفية وأوكار الجريمة بودمدني.

نفذت شرطة ولاية الجزيرة تحت إشراف اللواء شرطة/ عبدالإله على أحمد محمد مدير شرطة ولاية الجزيرة ومتابعة مدير دائرة الجنايات ومدير شرطة محلية مدني الكبرى حملة أمنية نوعية مشتركة إستهدفت المناطق الطرفية الواقعة ضمن دائرة إختصاص قسم شرطة فداسي وقسم شرطة مدني الجنوبي (كنبو فداسي، وكنبو الثورة موبي) بمشاركة الشرطة العسكرية والإستخبارات العسكرية وطيران الشرطة المسيير الدرون

أسفرت عن إزالة وتدمير كافة مصانع الخمور بتلك المناطق وضبطت عدد(10) متهمات بائعات خمور وضبطت عدد( 16) متهم من بينهم معتادي إجرام ومتعاطي خمور ومخدرات فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بدوائر الإختصاص وتدوين بلاغات في مواجهتهم تحت المواد ( 79، 78 69) من القانون الجنائي والمادة20/أ من قانون المخدرات والمؤاثرات العقلية

الحملة تمكنت أيضآ من ضبط كميات كبيرة من الخمور البلدية وأدوات تصنيعها وضبطت أجهزة كهربائية وأثاثات وإسبيرات مختلفة.

وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن مدير شرطة ولاية الجزيرة ومدير دائرة الجنايات و مدير شرطة محلية مدني الكبرى وقفوا على ضبطيات الحملة وقد أشاد مدير شرطة الولاية بالجهود المبذولة من قبل الضباط وضباط الصف والجنود المشاركين ضمن الحملة مؤكدا على إستمرار هذه الحملات مشيرآ بأنها ساهمت بشكل كبير في تطبيع الحياة وإستتاب الأمن والإستقرار وأعلن عن حافز مادي للقوة ليكون دافع للقوات لمزيد من البذل والعطاء شاكرآ لوزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة وحكومة الولاية دعمهم المتواصل وإهتمامهم المتعاظم بجهود شرطة ولاية الجزيرة.

المكتب الصحفي للشرطة