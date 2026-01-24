مظاهرات عدن القضية قبل الأشخاص

احتشد آلاف المتظاهرين، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، في مليونية جماهيرية أكدت تمسك الشارع الجنوبي بقضيته بوصفها حقًا وطنيًا وتاريخيًا غير قابل للتصرف، وجددت الثقة بالحل السياسي القائم على الحوار الجنوبي الشامل الذي ترعاه المملكة العربية السعودية ، باعتباره المسار الأجدى لمعالجة القضية الجنوبية بصورة عادلة وشاملة.

وأوضح البيان الصادر عن المليونية، أن القضية الجنوبية تمثل حقًا وطنيًا وتاريخيًا وقانونيًا غير قابل للتنازل أو المقايضة، مؤكدًا أن الحراك الشعبي لا يستهدف التصعيد أو الفوضى، بل يعبّر عن إرادة شعب يسعى لاستعادة دولته كاملة السيادة ضمن مسار سياسي منظم.

وأشار البيان إلى أن خروج الجماهير جاء دعمًا للقضية الجنوبية باعتبارها قضية شعب لا تُختزل في شخص أو مكوّن، وبعيدًا عن أي محاولات لتوظيفها سياسيًا أو استغلالها لتحقيق مكاسب ضيقة، مشددًا على أن نجاح أي مسار سياسي مرهون باحترام إرادة أبناء الجنوب وخياراتهم الوطنية.

وجدّد البيان دعمه للحوار الجنوبي الشامل الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، واصفًا إياه بالمسار الجاد والآمن والمضمون، وبالفرصة التاريخية لترتيب الصف الجنوبي وصياغة رؤية وطنية جامعة تحظى بضمانات إقليمية ودولية، وتفتح الطريق أمام حل سياسي عادل ومستدام للقضية الجنوبية.

وثمّنت المليونية الدور الذي تضطلع به المملكة في رعاية الحوار ودعم الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، بما في ذلك دعم صرف الرواتب، معتبرةً ذلك دليلًا على الشراكة الصادقة، وعلى التزام المملكة بدعم القضية الجنوبية بوصفها قضية عادلة لا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية.

كما دان البيان العملية الإرهابية التي استهدفت حمدي شكري، مؤكدًا التمسك بالنضال السلمي ورفض الإرهاب والعنف والفوضى، والدعوة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن والاستقرار، ومنع استخدام الإرهاب أداةً للابتزاز السياسي أو للتأثير على مواقف أبناء الجنوب.

وختم البيان بدعوة الإقليم والمجتمع الدولي إلى التعامل الجاد والمسؤول مع القضية الجنوبية باعتبارها قضية شعب ودولة، واحترام إرادة أبناء الجنوب وخياراتهم الوطنية، ودعم الحوار الذي ترعاه المملكة بوصفه الخيار الضامن والمعبر عن تطلعاتهم، في مرحلة وُصفت بالحساسة والمفصلية.