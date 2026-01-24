تقديرات أمنية تكشف توقع إسرائيلي صادم بشأن إيران

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من تل أبيب: أفادت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، بأن تقديرات صادرة عن المؤسسة الأمنية في إسرائيل ترجّح أن الزيادة الملحوظة في حجم الانتشار العسكري الأميركي قد تشكّل تمهيداً لهجوم شرس على إيران سيسعى لإسقاط النظام الإيراني ووفاء ترامب بعهده تجاه المحتجين الإيرانيين، أو تندرج في إطار تهديد عسكري ذي مصداقية عالية يهدف إلى ممارسة ضغط مباشر على طهران لدفعها نحو اتفاق جديد، يوصف بأنه أكثر تشدداً من الاتفاق النووي الذي أُبرم في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.

ونقلت الهيئة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه في حال تقرر تنفيذ هجوم عسكري على إيران، سيتم إبلاغ المواطنين الإسرائيليين مسبقاً وبوقت كافٍ، في إطار الاستعدادات الداخلية لمختلف السيناريوهات.

وفي السياق ذاته، نقلت الهيئة عن مصدر أمني إسرائيلي تأكيده أنه لا يوجد في الوقت الراهن أي تنسيق عملياتي مباشر بشأن إيران، مشيراً إلى أن موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال غير واضح المعالم.

وكان ترامب قد صرّح، الخميس، بأن قوة عسكرية هائلة في طريقها إلى إيران، مؤكداً أنه يراقب التطورات عن كثب. وخلال حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، قال إنه هدّد طهران بتوجيه ضربة عسكرية في حال نفذت عمليات إعدام، لافتاً في المقابل إلى أنه أوقف 837 عملية إعدام.

وأضاف الرئيس الأميركي: "لدينا الكثير من السفن المتجهة إلى المنطقة، كما أن حاملة طائرات في طريقها أيضاً. سنرى ما الذي سيحدث. لا أريد أن يحدث أي شيء، لكن علينا أن ننتظر ونراقب".

في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني رفيع المستوى، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله الجمعة إن إيران ستتعامل مع أي هجوم يستهدفها على أنه حرب شاملة. ويأتي هذا الموقف قبيل وصول مجموعة حاملة طائرات أميركية ضاربة ومعدات عسكرية إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المسؤول الإيراني أن هذا الحشد العسكري "نأمل ألا يكون هدفه مواجهة حقيقية"، لكنه شدد على أن الجيش الإيراني مستعد لأسوأ السيناريوهات، مؤكداً أن البلاد في حالة تأهب قصوى.

وأضاف: "هذه المرة، سنعتبر أي هجوم، سواء كان محدوداً أو شاملاً، ضربة دقيقة أو استهدافاً عسكرياً مباشراً، مهما كانت التسمية، حرباً شاملة ضدنا، وسنرد عليها بأقصى قوة ممكنة لحسم الأمر".