الكشف عن سر رفض محمد صلاح الانضمام إلى الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن سبب رفض الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول عروض الدوري السعودي للمحترفين المغرية وإصراره على البقاء في “الريدز”.

وجذب محمد صلاح الدوري السعودي للمحترفين في صيف 2025 لكن صفقة انتقال النجم المصري من ليفربول لم تتم.

وانتشرت تقارير صحفية الشهر الماضي بأن جناح ليفربول لا يزال على رادار العديد من أندية الدوري السعودي ويظهر كل من الهلال والقادسية كوجهات محتملة.

وذكرت شبكة “BBC” الإنجليزية أن محمد صلاح اختار الطموح الرياضي على حساب المال مشيرة إلى أن المال لو كان هو العامل الحاسم بالنسبة لصلاح لكان قد غادر “الريدز” بالفعل إلى الدوري السعودي للمحترفين والذي بدوره حتى وقت قريب كانوا يعتقدون بإمكانية إقناعه بالانضمام إلى الشرق الأوسط.

وأكدت الشبكة الإنجليزية أن الإغراء المالي للانتقال إلى السعودية كان واضحا تماما والعودة إلى الوطن العربي لأحد أعظم وأشهر اللاعبين العرب في التاريخ كانت تحمل الكثير من الأبعاد من حيث الرمزية أو القوة الاقتصادية لجميع الأطراف المعنية.

وأشارت إلى أن محمد صلاح كان سيحصل على ما لا يقل عن 500 مليون جنيه إسترليني في السعودية وهو رقم كبير للغاية وأكدت أن خيار الانتقال إلى دوري روشن طرح على محمد صلاح لأول مرة في فبراير الماضي ومن المرجح أن يبقى هذا

الباب مفتوحا في المستقبل.

وذكرت “تلغراف” البريطانية أمس أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين استفسرت عن إمكانية التعاقد مع صلاح خلال فترة الانتقالات الحالية ولكن ذلك لم يحظ بأي تأييد.

ويملك محمد صلاح عقدا ساري مع ليفربول حتى 2027 لذلك فإنه هناك سبب وجيه لبقاء المصري بعد تردد أنباء أيضا عن انتقاله إلى الدوري الأمريكي هذا العام.

