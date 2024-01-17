“العمر كالضيف”.. سوسن بدر تكشف أسباب ظهورها بعلامات الشيب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعتبر الممثلة المصرية سوسن بدر من أكثر الفنانات على الساحة الفنية اللاتي يحرصن على الظهور بشكلهن الطبيعي الذي يتماشى مع مراحلهن العمرية الحالية، على عكس غالبية الفنانات اللاتي يلجأن إلى جراحات تجميلية من شأنها إظهارهن بإطلالة أكثر شباباً.

سوسن بدر، كشفت خلال تصريحات تلفزيونية عن سر هذه الجرأة ولماذا لم تخضع لأيٍّ من هذه اللمسات التجميلية، حيث قالت إنها على اقتناع تام بأنّ لكل مرحلة عمرية مميزاتها وسماتها الخاصة، ويجب على الإنسان أن يتعايش معها فمثلما تعايش مع مرحلة الطفولة والشباب عليه أيضا ألا يخجل من مرحلة الشيب، وشبهت العمر بأنه كالضيف عليها أن تكرمه وألا تخجل منه.

وأوضحت أيضاً أنها تختار حالياً الأدوار التي تتناسب مع المرحلة العمرية التي تعيش فيها، ومن غير المنطقي أن تخضع لمثل هذه الجراحات التجميلية كي تظهر بشخصية فتاة جامعية أو امرأة ثلاثينية على سبيل المثال، معربة عن اعتزازها بلون شعرها الأبيض الذي وصفته بأنه “هالة” فوق رأسها.

سوسن بدر، كشفت عن عدد أحفادها، وهم ثلاثة أولهم ملك وهي في العام الجامعي الثاني، ويوسف، يصغرها بعام واحد، والأخيرة مايا، في الصف الخامس الابتدائي.

وعن السر وراء رشاقتها التي تظهر بها دائماً أوضحت أنها تمارس الرياضة لمدة ساعتين يومياً، ولكن بعد الكسر الذي تعرضت له بقدميها، أصبحت غير قادرة على التردد على صالة الألعاب الرياضية يوميا كعادتها لكنها تحرص على ممارسة رياضة المشي والسباحة حسبما نصحها الأطباء.

على صعيد الفن، كشفت عن سعادتها بالعودة للدراما الصعيدية من جديد من خلال مسلسل “قلع البحر” الذي سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل، وهو ومأخوذ من قصة حقيقة يتناول من خلالها قضايا اجتماعية مهمة، ويشاركها البطولة محمد رياض، منى عبد الغني يوسف إسماعيل ومنة فضالي، وإخراج حسني صالح. كما تشارك في مسلسل آخر بعنوان “فوبيا” مكون من 10 حلقات والمقرّر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، ويشاركها بطولته رانيا يوسف ونرمين الفقي، والعمل من إخراج رؤوف عبد العزيز ومن تأليف أحمد عزت وهشام حمزة.