بصورة مع أحمد عز وعمرو يوسف.. آسر ياسين يشوّق الجمهور لـ”ولاد رزق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّج الفنان آسر ياسين من خلال خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” لفيلمه الجديد “أولاد رزق 3″، والذي يشارك في بطولته الفنانين أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي، ويجسد خلاله شخصية “الشايب”، والمقرر عرضه خلال موسم عيد الفطر المقبل.

ونشر آسر صورة جمعته بالفنانَين أحمد عز وعمرو يوسف، وقد ظهرت على وجوههم الكدمات والجروح وهم يقفون على متن الونش الطائر “التلفريك”، وعلّق عليها بقوله: “ولاد رزق 3، الشايب”.

فيلم “أولاد رزق 3″، يضم مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، ماجد الكدواني، آسر ياسين، محمد لطفي، سيد رجب، نسرين أمين، وهو من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة، حيث بعد خروج المعلم “صقر” والذي يجسده الفنان سيد رجب، يتعاون مع “شربيني”، بينما يقرر “الشايب” والذي يجسده آسر ياسين، الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين.

يُذكر أنه يُعرض حالياً لآسر ياسين فيلم “شماريخ”، وهو بطولة: أمينة خليل، آدم الشرقاوي، محمد ثروت، خالد الصاوي…، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.