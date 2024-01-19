“العيد عيدين” بين مروة عيسى ولايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث إنتاجاتها الفنية، أغنية “العيد عيدين” للفنانة التونسية مروة عيسى على موقع “يوتيوب” ومنصة ساوند كلاود الرقمية.

وجاءت أغنية “العيد عيدين” باللهجة المصرية من كلمات ايهاب عبد العظيم والحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر اسماعيل وبقالب غنائي ايقاعي من السهل الممتنع من ناحية النص البسيط الذي نقل صورة الحب بقالب قريب من المستمع.

أمّا فيديو كليب الأغنية فحمل توقيع المخرج فادي حداد، الذي أظهر جانباً من قدرات مروة عيسى التمثيلية، بإطلالة جديدة ومختلفة عن كليباتها السابقة.

وأعربت مروة عيسى عن سعادتها بأغنية “العيد عيدين” متمنيةً أن تكون حياة كل العشاق أعياد، مشددةً على أن أغنية “العيد عيدين” قريبة من قلبها وتحمل طاقة ايجابية من الحب والفرح.