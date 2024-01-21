“إنك تكون ابن عادل مشكلة كبيرة”.. محمد إمام يكشف صعوبات مشواره الفني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان محمد إمام، الصعوبات التي واجهها في مشواره الفني بسبب كونه نجل الزعيم عادل إمام، إلى جانب رده على دخوله التمثيل بالواسطة، متحدثاً عن تفاصيل فيلمه الجديد “أبو نسب”، المعروض حالياً في دور العرض، وأيضًا كشف عن الجديد في أعماله الفترة المقبلة.

وقال محمد إمام عن فيلمه “أبو نسب”: سعيد بالتجربة لأنها من إخراج أخويا رامي إمام، خاصة أننا لم نتعاون سويًا منذ فترة طويلة، إلى جانب الفنانة ياسمين صبري اللي بحب الشغل معاها جدًا، وماجد الكدواني كان مشرفنا وأعطى الفيلم تقل وحبيت التعاون معاه.

وعن المشاكل التي واجهها كونه ابن الزعيم عادل إمام قال: “كون إنك تكون ابن عادل إمام فده بيمثل مشكلة كبيرة أوي، ومش أي أب كمان، خاصة إن أبويا عادل إمام، والواحد مكنش مركز في أي كلام وحش بيتقال، لأن فيه مشوار عاوز أمشي فيه وحتة عاوزة أوصلها”.

وأضاف محمد: “عيني على هوليوود والناس اللي شغالة بره بتابعهم دايما، وشباك التذاكر والإيرادات هو ده النجاح الحقيقي، وبحس بالنجاح أيضًا في الشارع من خلال استقبال الناس ليا، وده شيء جميل وتقدير للفن المصري.

وكشف محمد إمام جديده الفترة المقبلة، قائلًا: “بصور مسلسل كوبرا، وبحضر فيلم جديد في السينما وهو فيلم شمس الزناتي، وهقدم عادل إمام وهو صغير، وهو فكرة جديدة وإخراج عمرو سلامة وفيلم كبير”.