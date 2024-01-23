نشرت مشهورة سناب شات زهور سعود مقطع فيديو لها مع زوجها، وهما يرقصان على أنغام أغنية “طير إنت” للفنان إيفان ناجي.

وظهرت سعود في المنزل مع زوجها، وعلقت على المقطع الذي نشرته قائلة: “إذا لم يقدرك زوجك بهذه الطريقة، فاتركيه، فنحن مستيقظون وقتها.”

وتعرضت سعود للانتقاد الشديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وضعها ملصقًا على وجه زوجها، حيث علق أحدهم قائلًا: “الرجال أصبح يغطي وجهه، وزوجته بجانبه بدون غطاء على الملأ؟”

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد زهور سعود ترقص مع زوجها على أنغام طير إنت.. ولهذا السبب تعرضت لانتقادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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