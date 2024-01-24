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ميرنا وليد - بيروت - حفذت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز محبيها ومتابعيها على زيارة منطقة العلا في المملكة العربية السعودية مشيرة الى انها تعتبر هذا المكان والسياحة فيه "تجربة استثنائية".
وشاركت العديد من الصور في الصحراء وهي تستكشف أهم المعالم الطبيعية في المنطقة الجميلة وعلق كاتبة " العلا يشعرنني وكأنني في بيتي".
وهذه ليست المرة الاولى التي تزور فيها جورجينا منطقة العلا فسبق ان شاركت العديد من الصور لها ولحبيبها لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو خلال زيارة سابقة وعبرا وقتها عن فرحتهما في استكشاف مناطق جميلة في المملكة العربية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر جورجينا رودريغيز تستمتع بوقتها خلال قضائها العطلة في العلا وتشجع على السياحة في السعودية - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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