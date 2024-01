بيلي إيليش تحصل على ثاني ترشيح للأوسكار.. فهل ستحصل على الجائزة مجدداً؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن فازت مؤخراً بجائزة غولدن غلوب لأفضل أغنية أصلية، حصلت بيلي إيليش على ترشيحها الثاني لجائزة الأوسكار، عن أدائها مع شقيقها فينياس أوكونيل أغنية ? What Was I Made For لفيلم باربي Barbie.

وبعد فترة وجيزة من الإعلان عن الترشيحات لحفل توزيع جوائز الأوسكار عبرت نجمة البوب، البالغة من العمر 22 عاماً، وشقيقها عن مدى سعادتهما بالحصول على ترشيح لأفضل أغنية أصلية.

وتوجهت بيلي إيليش عبر حسابها على إنستغرام بالشكر للقائمين على الجائزة المرموقة، حيث نشرت صورة لها وهي تعانق ممثلة ونجمة الفيلم؛ مارغوت روبي، بالإضافة للمشهد الذي يتم فيه تشغيل الأغنية في الفيلم، وعلّقت قائلةً: “يشرفنا للغاية أن نتلقى ترشيحاً لأغنية ? What Was I Made For. باعتبارنا معجبين مدى الحياة بالأفلام والموسيقى في الأفلام وجوائز الأوسكار، فإن هذا يعني كل شيء بالنسبة لنا. نحن ممتنون جداً للأكاديمية وأعضائها، وللاعتراف بنا جنباً إلى جنب مع العديد من مؤلفي الأغاني الذين نحترمهم ونعجب بهم”. وأضافت: “نتقدم بأعمق امتناننا وشكرنا إلى غريتا غيرويغ ونوح بومباخ التي لا تضاهى على رؤيتهما العبقرية وتنفيذهما، وطاقم وممثلي باربي بأكمله، وLucky Chap Entertainment وفريق Warner Bros. Pictures”. وأكملت قائلة: “شكراً لمارك رونسون وأندرو وايت على نسج أغنيتنا في نسيج هذا الفيلم وقلبه بشكل جيد”. ثم توجهت بتحية خاصة لمارغوت روبي، قائلة: “تحية خاصة لمارغوت روبي لبصيرتها المذهلة كمنتجة وأدائها الرائع الذي كان له صدى عميق معنا عند كتابة هذه الأغنية. نحن نتشرف حقاً. شكراً لكم”.

وأرفقت إيليش الصورتين بتعليق جاء فيه: “شكراً جزيلاً لأعضاء الأكاديمية على ترشيح ?What Was I Made For نحن ممتنون إلى ما لا نهاية لهذا التكريم ولأننا كنا جزءاً من فيلم من barbie”.

يأتي ترشيح بيلي إيليش في فئة أفضل أغنية بعد عامين من فوزها وشقيقها بأول جائزة أوسكار على الإطلاق في عام 2022 عن كتابتهما أغنية “No Time to Die” لفيلم جيمس بوند، التي قامت بيلي إيليش بأدائها في الفيلم.

جدير بالذكر أنه سيتم بث حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96، الذي يستضيفه جيمي كيميل، على الهواء مباشرة يوم الأحد 10 مارس من مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، بدءاً من الساعة 7 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.