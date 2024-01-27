“هفضل مؤمن بها”.. طليق ياسمين رئيس يتحدث عن علاقتهما بعد عامين من الانفصال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المخرج هادي الباجوري، أنه من الممكن أن يتعاون مرة أخرى مع طليقته الفنانة ياسمين رئيس، مؤكداً أنه سيظل يؤمن بها كممثلة.

وقال الباجوري، في تصريحات إعلامية: “ياسمين ممثلة شاطرة جدًا وطول عمري مؤمن بها كممثلة وده عمره ما هيتغير، وهفضل مؤمن بها كممثلة طبعًا”.

وعن إمكانية تقديمه الجزء الثاني من مسلسل سفاح الجيزة، قال الباجوري: “مفكرتش إيه ممكن يتعمل زيادة، ولكن لو قعدنا نفكر أكيد هنلاقي أكتر من طريق، ولما تيجي تعمل جزء تاني لازم يكون فيه تغيير يا إما متعملهوش، وفكرة الجزء التاني والتالت مفتوحة والعمل إنتاج طارج الجنايني، واتكلمنا وقت التصوير وقولتله أنت كمنتج لازم تعمل جزء تاني وتالت وتكمل على اللي أنت فتحته سواء كنت أنا المخرج ولا لأ، وبالنسبة ليا أنا مفكرتش في الموضوع”.

وعن تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل “البحث عن علا”، بطولة الفنانة هند صبري، أوضح هادي الباجوري: “أعتقد إننا قدرنا نعمل توازن وهيبقى الموسم التاني أحلى من الأول، وأتمنى إن الناس تتبسط منه وأنا بضحك وأنا بتفرج عليه”.

كما أكد هادي الباجوري، أنه بصدد بدء تحضيرات الجزء الثاني من فيلم “هيبتا”، قائلًا: “فيلم هيبتا الجزء الثاني خد وقت كتير في الكتابة، وأنا عايز أعمله ومش هقدر أقول أي تفاصيل عن الفيلم”.