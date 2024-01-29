شكرا لقرائتكم خبر عن على السبع: كان في محبة كبيرة بينا كلنا خلال كواليس مسلسل "وبينا معاد 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الممثل على السبع، في لقاء خاص على تليفزيون الخليج 365، عن المسلسل الجديد وبينا ميعاد 2 الذى يشارك فيه وكواليس تصوير العمل.

وقال على: "بقدم شخصية يوسف في المسلسل وهو شخص عملى جدًا وبتاع بيزنس زى ما شوفنا في الجزء الأول وآخر جزء بيبقى عاطفى شوية وهنشوف الجانب ده أكتر في الجزء الثانى، وكواليس العمل كلنا شباب ونعرف بعض كويس جدا على طول بنهزر وقاعدين مع بعض وبنكلم بعض بره التصوير ونخرج وروحنا كلنا كانت حلوة وفى محبة كبيرة بينا وشيرين رضا بحبها وبحترمها جدًا، وأهم حاجة الممثل يحب كل الشخصيات التي يجسدها".

ويعرض مسلسل "وبينا ميعاد 2" يوميا من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة dmc.

المسلسل بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

ودارت أحداث الجزء الأول حول عائلتين، هما عائلة (حسن) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.