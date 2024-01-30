ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية ان لاعب كرة القدم نيمار سيصبح أبا مجددا، وهذه المرة من عارضة الأزياء أماندا كيمبرلي، كما ان والدة طفلته عارضة الأزياء برونا بيانكاردي لم تحدد بعد موقفها من ذلك، وقد شكّل هذا الأمر جدلا كبيرا بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي.
وكانت أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن برونا كشفت أن نيمار قد طلب من إحدى عارضات الأزياء، إرسال "صور لها من دون ثياب"، الأمر الذي أغضبها، وجعلها تقرر عدم مسامحته هذه المرة، الا أنهما عادا لبعضهما مؤخرا.
كانت هذه تفاصيل خبر عارضة أزياء حامل من نيمار..وهذه هويتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.