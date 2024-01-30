عارضة أزياء حامل من نيمار..وهذه هويتها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية ان لاعب كرة القدم نيمار سيصبح أبا مجددا، وهذه المرة من عارضة الأزياء أماندا كيمبرلي، كما ان والدة طفلته عارضة الأزياء برونا بيانكاردي لم تحدد بعد موقفها من ذلك، وقد شكّل هذا الأمر جدلا كبيرا بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي.



وكانت أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن برونا كشفت أن نيمار قد طلب من إحدى عارضات الأزياء، إرسال "صور لها من دون ثياب"، الأمر الذي أغضبها، وجعلها تقرر عدم مسامحته هذه المرة، الا أنهما عادا لبعضهما مؤخرا.