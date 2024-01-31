آخر التطورات الصحية لـ صلاح تيزاني .. هذا ما تم كشفه

ميرنا وليد - بيروت - كتب الممثل اللبناني فؤاد حسن عبر حسابه الخاص، في منشور له قبل قليل، يطمأن فيه المتابعين محبي الممثل اللبناني القدير صلاح تيزاني، قائلاً :" نبض الفن العملاق صلاح تيزاني أبو سليم الطبل بألف خير ولا صحة لكل الشائعات " .



حيث إنتشرت في الساعات الأخيرة أخبار عن وفاته، لا صحة لها .

ونفى نقيب الممثلين نعمة بدوي الاخبار التي انتشرت حول وفاة الممثل صلاح تيزاني المعروف بأبو سليم في الساعات القليلة الماضية وكتب : عميد الفنانين في لبنان بالف خير، أنتشرت شائعات بان الفنان ابو سليم صلاح تيزاني قد فارق الحياة. انا نقيب الممثلين في لبنان أنفي هذه الشائعات نفياً قاطعاً. لا بل تحسنت صحته اليوم افضل من الامس.

وبعدما انتشر خبر نقل الممثل صلاح تيزاني المعروف بـ "أبو سليم" الى مستشفى رزق جراء تعرضه لوعكة صحية، تواصل موقع الخليج 365 صباح اليوم مع مصدر مقرب منه وأفاد لنا ان وضع الممثل المحبوب الصحي مستقر وانه يخضع في الوقت الحالي لفحوصات طبية ستكشف للاطباء نوع العلاج الذي يجب ان يتلقاه.

وأكد المصدر أن أبو سليم لم يفقد وعيه مثلما تناقلت بعض الوسائل الاعلامية الا انه وصل لمرحلة لا يستطيع ان يتحرك بعد الوعكة التي حصلت معه ولذلك اتخذت عائلته قرار نقله الى المستشفى.

ومن موقع الخليج 365 نتمنى الشفاء العاجل لـ أبو سليم .