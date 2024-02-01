- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الفنان المصري عصام كاريكا بعقد قران ابنته المخرجة مي ، شخص من خارج الوسط الفني، وسط أجواء عائلية، وحضور من الأصدقاء والأقار، وبحضور الفنان الليبي المصري حميد الشاعري ومحمد محيي اللذان قاما بالغناء خلال الحفل، وبحضور كل من الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين.
ومن ناحية أخرى كان عصام قد عبر عن سعادته لمشاركته بأغنية فيلم الإسكندراني من تأليف رامي جمال، وقال كاريكا، إن العمل مع المخرج خالد يوسف ممتع، كما أن فيلم إضافة قوية وعمل مميز، وتابع: اعمل خلال الفترة المقبلة على تجهيز أغنية شكولاتة سويسري، وسيتم طرحها خلال الفترة المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر عصام كاريكا يحتفل بزواج إبنته مي بحضور حميد الشاعري وتامر حسين وعزيز الشافعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.