ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية ميمي جمال عن سعادتها بمشاركتها في مسرحية "الصندوق الأحمر"، وبإستقبال الشعب السعودي لها.

وكشفت ميمي جمال عن ما هو أهم أمر للفنان، وقال: "استقبال الجمهور السعودي على المسرح شجعني إني أرجع أشتغل تاني.. والمسرحية كانت حلوة على الورق والمخرج طارق الإبياري عايز يثبت نفسه".

وعن الممثلة التي أقنعتها بالعودة إلى المسرح، أكدت ميمي جمال أن الممثلة المصرية ليلى علوي هي المسؤولة عن الأمر، وقالت: "ليلى قالت لي أنا بقالي 37 سنة مشتغلتش مسرح وعايزاكي تقفي جنبي.. عملنا بروفات في مصر كتيرة.. وفي السعودية عملنا ست بروفات".

كانت هذه تفاصيل خبر ميمي جمال تكشف عن هوية النجمة التي أدت إلى عودتها إلى المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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