شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. شوف بوسترات أبطال "بابا جه" على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة watch it البوسترات الدعائية لأبطال مسلسل "بابا جه" للنجم أكرم حسنى والذى يتواصل تصويره حاليًا للعرض في شهر رمضان المقبل 2024، حيث تصدر كل بطل من أبطال العمل بوستر بمفرده.

مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وغاب أكرم حسنى عن رمضان الماضى بعد قدم مسلسل "مكتوب عليا" في شهر رمضان 2022، وشارك ف بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة k media للمنتج كريم أبو ذكري.

يذكر ان المتحدة للخدمات الإعلامية تدفع هذا العام بعدد كبير من مسلسلات الـ 15 حلقة، من أجل اتاحة ال الفرصة لأكبر عدد من المخرجين من المؤلفين للتواجد، كما تتيح فرص أكبر للعمل سواء لدى الفنانين أو العاملين وراء الكاميرا، وأيضاً تتيح طرح أفكار أكثر تنوعا، وكذلك الإسراع من الإيقاع والقضاء على الملل



اكرم حسنى



نسرين امين



سما ابراهيم



فريال يوسف



اوتاكا



ياسر الطوبجى



الطفلة هنا



الطفل سليم مصطفى