رمضان 2024.. هكذا ظهرت روجينا في برومو مسلسل “سر إلهي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشارك الفنانة روجينا في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل “سر إلهي”، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم وهم، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور وآخرون.

وشاركت الفنانة روجينا متابعيها عبر صفحتها على “إنستغرام” البرومو التشويقي للعمل، والذي سيطر عليه اللونان الأبيض والأسود، وظهرت من خلاله وهي بملامح حادة وهي تلاعب نفسها شطرنج.

مسلسل “سر إلهي”، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا في الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

ويسجل مسلسل “سر إلهي”، التعاون الثالث بين كل من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحاً كبيراً خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل “انحراف”، ورمضان 2023 بمسلسل “ستهم”.