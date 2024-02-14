أميمة طالب غنت للمتنبي.. المنافسات تتواصل في ربع نهائي برنامج “المعلقة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تابع برنامج “المعلقة” على قناة الثقافية مرحلة ربع النهائي مع حلقةٍ مباشرة ثالثة، أحيتها على المسرح النجمة أميمة طالب، فيما أُعلن في ختام الحلقة عن أسماء الشعراء المتأهلين إلى مرحلة نصف النهائي والّتي ستعرض الأسبوع المقبل.

في هذا السياق، فاز عن فئة الشعر الحر محمد التركي من السعودية، وعن فئة الشعر النبطي صالح النشيرا من السعودية، فيما فاز عن فئة الشعر الفصيح جاسم الصحيح من العراق .

وخلال الحلقة، قدمت أميمة طالب أغنية من الإرث الشعري بعنوان “لَيالِيَّ بَعدَ الظاعِنين” للشاعر المتنبي، الأغنية من ألحان صادق الشاعر، وتوزيع عمر صباغ.

جدير بالذكر أن الحلقة المباشرة الثالثة من مرحلة ربع النهائي شهدت تنافس ستة شعراء: إثنان عن فئة الشعر الحر، وإثنان عن فئة الشعر النبطي، وإثنان عن فئة الشعر الفصيح، وذلك تحت أسماع وأنظار لجنة تحكيم البرنامج المكونة من فوزية أبو خالد، محمد ابراهيم يعقوب، عارف الساعدي، فهد عافت، سفر الدغيبلي، ومدغم أبو شيبة. فيما قدم الحلقة على الهواء كل من خالد عبد العزيز وسها نويلاتي.

يعرض برنامج “المعلقة” على قناتَي الثقافية وMBC1 كل اثنين، تمام الساعة 10:00 مساء ًبتوقيت السعودية.