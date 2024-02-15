مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يكشف عن موعد دورته الرابعة في جدة التاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن موعد دورته الرابعة لعام 2024، إذ من المقرر إقامتها في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر، في مقر المهرجان الجديد في "البلد" جدة التاريخية، إحدى المناطق المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونيسكو.

كانت الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي التي اختتمت مؤخرًا استضافت 125 فيلمًا من 75 دولة بمشاركة 17 فيلمًا طويلًا و25 فيلمًا قصيرًا لتنافس على جوائز اليُسر، وترأس لجنة التحكيم المخرج والمنتج العالمي الشهير "باز لورمان" صاحب فيلمي "إلفيس" و"مولان روج". كما شهدت الدورة الثالثة حضورًا كثيفًا لكل من العروض السينمائية وورش العمل الفعّالة، بمشاركة 938 شركة إنتاج مختلفة.

واحتضن المهرجان في دوراته السابقة عددًا من جلسات التواصل التي تثري الصناعة السينمائية بجانب جلسات حوارية بحضور أسماء لامعة من عالم السينما، من أبرزها: المرشحة لجائزة الأوسكار كوثر بن هنية، كريس هيمسورث، غاي ريتشي، لوكا جوادانينو، أوليفر ستون، جيسون ستاثام، شاروخان، رانفير سينج، كاترينا كيف، عليا بهات، نادين لبكي، سبايك لي، جوزيبي تورناتوري، جاكي شان، أنطونيو بانديراس، ويل سميث، صوفيا فيرغارا، كلايف أوين، باز لورمان، ميشيل ويليامز، مايوين، غوينيث بالترو، هالي بيري، زوي سالدانا، أنتوني ماكي، نيكولاس كيج، أدريان برودي، أندرو جارفيلد، هيلاري سوانك، جيسيكا ألبا، ميشيل رودريجيز، بريانكا شوبرا جوناس، ميلاني لوران، ديان كروجر، شارون ستون، إيزابيل أدجاني، فريدا بينتو، كاثرين دينوف، جوني ديب.

عقب نجاح دورته الثالثة في ديسمبر الماضي 2023 التي احتفت بالأعمال السينمائية المميزة، وعززت من روابط الصناعة السينمائية، يواصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مبادراته التي تهدف إلى دعم وتطوير الصناعة السينمائية على مدار العام، عبر توفير منصة للمواهب الصاعدة من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وإفريقيا وقارة آسيا، بجانب التحضير المكثف لدورته الرابعة المرتقبة في ديسمبر 2024.