بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة دقيقتين مضت التعليقات على “عاشق دمشق” رحل.. الموت يغيّب المسرحي التونسي حكيم مرزوقي مغلقة

متابعة بتجــرد: نعى أهل الثقافة والفن في تونس وسوريا الشاعر والمخرج المسرحي التونسي حكيم مرزوقي.

ونعت وزارة الشؤون الثقافية التونسية مرزوقي، الذي وافته المنية الجمعة عن عمر يناهز 58 عاماً.

وقضى مرزوقي- الذي يلقبه البعض بـ “عاشق دمشق”- أكثر من ثلاثة عقود في العاصمة السورية، كما أسس فرقة “مسرح الرصيف” عام 1996، وقدّم من خلالها عدداً من الأعمال المسرحية كتابةً وإخراجاً، ونال بعضها جوائز دولية، على غرار “عيشة” و”حلم ليلة عيد” و”إسماعيل هاملت” و”بساط حلبي”.

كما كتب أعمالاً تلفزيونية وسينمائية في تونس وسوريا، فضلاً عن المجموعة الشعرية “الجار الثامن”، وكتابته في عدد من الصحف العربية.

وكتب المخرج السينمائي التونسي سمير الحرباوي: “آخر القلاع والحصون، مرفأ النجاة الوحيد والأخير وملاذي الآمن في هذا الهزيع الموحش يرتحل. حكيم مرزوقي الرفيق والصديق الشاعر والكاتب والمسرحي الكبير موحش هذا العالم في غيابك. كيف لي أن أنعى قطعة من روحي؟”.

وكتب الفنان التونسي إكرام عزوز: “نحن لا نملّ الدهشة أبداً. أبواب تونس بلا أقفال. كيس القمامة الأنيق. لا أحب الوسطية ولا الوسطيين (…) هذه عناوين مقالات للرائع صديقي الفيلسوف المسرحي والصحفي عاشق دمشق، حكيم مرزوقي، الذي توفي وحيداً بشقة وسط العاصمة”.

وأضاف: “حكيم مثقف عضوي متفرّد ومختلف، لم يظهر في قنوات الدعاية، ولم يبحث عن شهرة أو مكانة فيها. سمعت عنه وعن منجزاته الفنية في سوريا مع السوريين، ثم التقيته فاكتشفت قامة فنية ومفكراً حقيقياً ومختلفاً، حتى جاءت الفرصة واشتركنا في لجنة تحكيم المهرجان المغاربي لمسرح الهواة لنابل، لصديقنا المشترك فوزي بن إبراهيم، مع ما فيها من معاشرة ونقاشات وتحليل أعمال مسرحية، وكنت أصغي إليه بانتباه وشغف، وأقول في نفسي: لماذا ليس لدينا الكثير من حكيم مرزوقي”.

ونعت مديرية المسارح والموسيقى السورية مرزوقي، مشيرة إلى أنه “قضى أكثر من ثلاثين عاماً في دمشق، قدّم خلالها مجموعة من الأعمال المسرحية التي نالت جوائز في مهرجانات عربية، وتمت ترجمة بعضها إلى لغات أخرى منها الفرنسية والكردية”.

وكتبت الفنانة أمل عرفة: “كان مرزوقي عاشقاً لدمشق، يليق به تشييعاً تونسياً كبيراً. عزائي لأولاده وزوجته وأصدقائه”.

ونشر الفنان أيمن رضا صورة لحكيم مرزوقي، وعلق بالقول: “الرحمة لروحك”.

وكتب الفنان قاسم ملحو: ” ترحّموا على عاشق حواري الشام. المسرحي التونسي حكيم مرزوقي. رحمة الله تتغمد روحك. رحيلك المفاجئ كقبر مفتوح في مقبرة الدحداح (في دمشق)”.