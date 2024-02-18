“أوقات كوميدية تنتظركم”.. الكشف عن بوستر مسرحية محمد هنيدي في موسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن تفاصيل أول عمل مسرحي للفنان محمد هنيدي ضمن موسم الرياض، والذي يحمل عنوان “ميوزيكال سكول” ليكون أول عمل يقدمه في المملكة بعد حصوله على الجنسية السعودية.

ونشر معالي المستشار تركي آل الشيخ، البوستر الدعائي للمسرحية، عبر صفحته على “فيسبوك” وعلق قائلًا: “أوقات كوميدية تنتظركم في مسرحية رمضان ميوزيكال سكول، من بطولة النجم الكبير محمد هنيدي.. على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي.. ابتداءً من 24 فبراير”.

وكان محمد هنيدي، قد أعلن قبل فترة عن حصوله على الجنسية السعودية، معربًا عن سعادته الكبيرة، مؤكدًا أن مسيرته الفنية تم تكريمها بحصوله على الجنسية، حيث كتب عبر حسابه بموقع “X”: “الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية، ولكن أكبر تكريم إني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين، شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية”.