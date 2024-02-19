تركي آل الشيخ يزور منزل نجاة الصغيرة ويعلن عن مفاجأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ على حسابه الخاص على “فيسبوك” صورة له فاجأ بها الجمهور حيث كشف من خلالها عن زيارته لمنزل الفنانة القديرة نجاة الصغيرة، مؤكدًا أن هناك مفاجأة أخرى قريبًا.

وظهر معالي المستشار تركي آل الشيخ في الصورة أثناء تواجده في منزل نجاة الصغيرة، وعلق عليها قائلا: “في زيارة للأستاذة الكبيرة الغالية نجاة الصغيرة في منزلها الكريم، سعيد بمقابلتها، وهناك مفاجأة في الطريق. ربنا يحفظها”.

وكانت الفنانة نجاة الصغيرة قد ظهرت مؤخراً بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، خلال حفلjoy awards 2024، الذي أقيم في السعودية على مسرح أبو بكر سالم منطقة بوليفارد رياض سيتي.

وحرص القائمون على الحفل على دعوة النجمة القديرة وتكريمها عن مشوارها الفني المميّز، وبالفعل لبّت الدعوة وحضرت بكامل أناقتها وصوتها العذب. وخلال الحفل تم عرض مقطع فيديو يضمّ شهادات عنها وصورًا من مسيرتها الفنية المميزة.

وأطلت النجمة المصرية على مسرح أبو بكر سالم، وصعد معها معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على المسرح لتكريمها، وسط تصفيق وحماس الحاضرين الذين عبروا عن اشتياقهم الكبير لها بالتصفيق والصراخ.

وغنت نجاة الصغيرة مقطع من أغنية “عيون القلب” بنظام البلاي باك “الصوت المسجل” وظهرت عليها علامات التقدم في العمر، وعدم القدرة على الوقوف على خشبة المسرح لفترة طويلة وكان من الصعوبة التحدث للجمهور، ولكن حضورها أضاف الكثير للمهرجان.