ريدجيت ميندلر من نجمة ديزني إلى الفضاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصبحت نجمة ديزني السابقة، بريدجيت ميندلر، حديث الساعة في الأيام الماضية، بعدما أعلنت أنّها ستكون المديرة التنفيذية لشركة ناشئة تُسمّى Northwood Space تهدف إلى إنشاء “طريق سريع للبيانات بين الأرض والفضاء”.

وفي التفاصيل، أطلقت ميندلر هذه الشركة بدعم من عدد من المستثمرين، بما في ذلك Founders Fund وAndreessen Horowitz، وأشارت إلى أنّ الشركة الجديدة تتطلع إلى إنتاج محطات أرضية، أو وسائل نقل من بُعد، تتصل بالأقمار الصناعية في الفضاء.

وقالت النجمة في حديث لشبكة CNBC: “إنّ الفضاء يصبح أسهل على مستوى العديد من الأبعاد المختلفة، ولكن لا تزال خطوة إرسال البيانات من وإلى الفضاء العملية صعبة. فأنت تواجه صعوبة في العثور على نقطة وصول للاتصال بالقمر الصناعي الخاص بك”.

وتقوم ميندلر ببناء شركة Northwood مع مؤسسين اثنين هما كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة الناشئة، الذي هو زوجها في الوقت نفسه، غريفين كليفرلي، بالإضافة إلى رئيس قسم البرمجيات شوريا لوثرا.

الجدير ذكره هو أنّ ميندلر درست في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكلية الحقوق بجامعة هارفارد، وفقًا لملفها الشخصي على LinkedIn.

ولم تكن هذه المفاجأة الوحيدة التي كشفتها ميندلر للعالم، إذ شاركت محبيها بخبر أنّها أصبحت أماً لطفل لطيف يبلغ من العمر 4 سنوات، شارحة: “بدأت في رعايته في عام 2021 وتبنيته في فترة قريبة من عيد الميلاد عام 2022. أنا محظوظة جدًا. فأن أكون أماً هي أكبر هدية وأكثر تجربة مميزة على الإطلاق. هذه هي أخباري لكم الآن يا أصدقاء”.