شاهد انتصار الشريف وبناتها يخطفن الأنظار باحتفالهن بيوم التأسيس

احتفلت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، انتصار الشريف، وبناتها بيوم التأسيس في أجواء تراثية لافتة للانتباه.
ولفتت انتباه الجميع إطلالة الشريف وبناتها الرائعة والمميزة بأزيائهن التقليدية التي أضفت جوًا من التراث والأصالة، مع تجديد طقوس الماضي.
وكانت انتصار الشريف قد أعلنت سابقًا أنها تزوجت في سن الثالثة عشرة وأنجبت ابنتها الأولى عندما بلغت السادسة عشرة من عمرها.
وتحتفل المملكة اليوم، الثاني والعشرين من فبراير، بيوم تأسيس البلاد، الذي يعود إلى الإمام محمد بن سعود في عام 1139 هـ / 1727م، حيث بدأت رحلة بناء دولة عظيمة قبل ثلاثة قرون من العاصمة القديمة الدرعية.
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