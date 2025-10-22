دوري أبطال أوروبا: ديمبيليه يتحدى سان جرمان من أجل "مواصلة العمل الجيد"

الرياص - اسماء السيد - ليفركوزن (ألمانيا) : تحدى الجناح الدولي عثمان ديمبيليه زملاءه في باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب من أجل "مواصلة العمل الجيد"، وذلك بعد الفوز الكاسح خارج الديار على باير ليفركوزن الألماني 7 2 الثلاثاء في الجولة الثالثة من المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعاد ديمبيليه، الغائب عن الملاعب منذ قرابة شهر ونصف بسبب إصابة في أوتار الركبة، إلى تشكيلة المدرب الإسباني لويس إنريكي بدخوله بديلا، فظهر المهاجم للمرة الأولى على أرض الملعب منذ فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، مسجلا الهدف السادس لفريقه الذي أنهى الشوط الأول متقدما 4 1.

وحقق سان جرمان فوزه الثالث تواليا في المسابقة ليرفع عدد انتصاراته فيها خلال عام 2025 إلى 12 (مقابل خسارتين)، معادلا رقمي العملاقين بايرن ميونيخ الألماني (2001) وريال مدريد (2014) من حيث عدد الانتصارات خلال عام تقويمي.

وقال ديمبيليه إن فريقه "تمكن من البقاء في أجواء اللقاء وتسجيل الأهداف قبل نهاية الشوط وهذا ساعدنا كثيرا"، رغم الضربة التي تلقاها بطرد مدافعه الأوكراني إيليا زابارني بعد 4 دقائق فقط على طرد قائد أصحاب الارض روبرت أندريش.

وتابع "كان علينا مواصلة العمل في الشوط الثاني. تسجيل سبعة أهداف أمر مهم، وعلينا أن نحافظ على هذا المستوى. ما زلنا في النصف الأول من الموسم، وعلينا أن نحافظ على تركيزنا في أوروبا والدوري" المحلي الذي تنازل سان جرمان عن صدارته لغريمه مرسيليا في عطلة نهاية الأسبوع نتيجة تعثره أمام ستراسبورغ (3 3).

"كان يومنا"

وقال اللاعب البالغ 28 عاما إنه "لم يصل إلى كامل لياقته بعد" وأراد العودة إلى الدوري في نهاية الأسبوع الماضي، لكن "المدرب طلب مني الانتظار قليلا. أنا أستعيد مستواي تدريجيا".

وبدوره، قال النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي سجل هدفا قبل نهاية الشوط الأول "الشعور جميل"، مضيفا لشبكة "أمازون برايم" أنه "عندما تسجل سبعة أهداف، تشعر بالسعادة، لكننا نعلم أن هناك بعض الجوانب التي يمكننا تحسينها وسنفكر في ذلك. اليوم كنا سعداء بفوزنا. ليس من السهل تسجيل سبعة أهداف ضد ليفركوزن، لكننا فزنا. كان يومنا".

وبدوره، أكد المدرب إنريكي أن فريقه يسعى أيضا هذا الموسم "للفوز بكل شيء"، مضيفا "لدينا ثقة بالنفس منذ العام الماضي. هدفنا حقيقي وجدّي"، قبل أن يستطرد "سيكون الأمر صعبا، فهناك أربعة أو خمسة فرق على نفس المستوى. نحن متطلبون (أي يريد الفوز بكل شيء)، لكننا نريد مواصلة هذا النهج".

وتابع "اليوم في باريس، تعلمون أنه بالإمكان بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جرمان" بعد التخلص من العقدة العام الماضي والفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي، موضحا "اللقب الأول دائما ما يكون الأصعب. إنه فخر لي أن أدرب فريقا مثل هذا".

وقال إن دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي الذي أحرزه فريقه في نهاية أيار/مايو باكتساحه إنتر الإيطالي 5 0، كان "قصة رائعة. هذا العام، الثقة موجودة. نعلم أننا قادرون على مواجهة أي خصم. هذه مباريات ومواقف صعبة علينا التعامل معها. كانت بداية الموسم غريبة وصعبة جدا علينا. لقد تجاوزنا تلك اللحظة"، في إشارة إلى الإصابات المتعددة التي عانى منها فريقه، لاسيما خسارته جهود ديمبيليه، وديزيريه دويه الذي سجل ثنائية الثلاثاء في ليفركوزن، والبرازيلي ماركينيوس.