هكذا احتفل كريستيانو رونالدو ونادي النصر بيوم التأسيس بالمملكة العربية السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بيوم التأسيس في المملكة العربية السعودية على طريقته الخاصة، حيث اعتمد اللاعبون على الملابس التقليدية، وتصدر اللاعب كريستيانو رونالدو مظاهر الاحتفال.

ونشر حساب نادي النصر السعودي على موقع التدوينات القصيرة “إكس” (تويتر سابقاً) فيديو الاحتفال بيوم التأسيس مرفقاً بتعليق جاء فيه: “مملكة الفخـر والمجـد ثلاثة قرونٍ ملؤها تاريـخٌ عظيمٌ .. وحاضـرٌ مشـرق #يوم_بدينا | ⁧#يوم_التأسيس”.

ومن جانبه، وعبر حسابه الرسمي على انستغرام، نشر كريستيانو رونالدو، صورة له من الاحتفال وأرفقها برسالة تهئنة بمناسبة يوم التأسيس Happy Saudi Founding Day- يوم تأسيس سعودي سعيد.

وتم اختيار يوم 22 فبراير تحديداً من كل عام، ليحتفي به المواطنون داخل المملكة العربية السعودية بـ”يوم التأسيس”، على إثر تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية في النصف الثاني من عام 1139 هجرياً، ووقع الاختيار على 22 فبراير 1727م الموافق 30 جمادى الثاني 1139 هجرياً، ليكون تاريخ تأسيس الدولة السعودية الأولى، ومن هنا أُطلق على المناسبة الوطنية اسم “يوم التأسيس” نسبة لذكرى قيام الدولة السعودية الأولى.